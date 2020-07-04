Стали известны наиболее опасные позы для сна

Чтобы исправить негативные последствия нездоровых поз для сна и избежать излишних изгибов шейных позвонков, реабилитолог рекомендует пользоваться плоскими подушками – в том числе для ног и рук, например, в положении лежа на боку.

«Двумя ногами обхватите другую подушку и согните ноги в коленях примерно на 130 градусов, чтобы позвоночник был одной горизонтальной прямой линией и мышцы могли быть полностью расслаблены», — цитирует специалиста РИА Новости.

Ранее НСН писала, что ученые из американской клиники Майо пришли к выодам об опасности сна на животе. Они убедились, что во время сна на животе человек не может дышать полной грудью. Также у спящего неестественно изгибается спина, что оказывает давление на внутренние органы.

