Стали известны наиболее опасные позы для сна

Сон на боку и на животе сотрудник Пекинской реабилитационной больницы Лю Чунь назвал наиболее опасным для сна. О своих выводах он рассказал местным СМИ.

Поза для сна на боку приводит к дискомфорту в области поясницы, снижает эластичность мышц этого отдела позвоночника. Сон на животе также способствует возникновению болей в пояснице и приводит к развитию шейного спондилеза.

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Чтобы исправить негативные последствия нездоровых поз для сна и избежать излишних изгибов шейных позвонков, реабилитолог рекомендует пользоваться плоскими подушками – в том числе для ног и рук, например, в положении лежа на боку.

«Двумя ногами обхватите другую подушку и согните ноги в коленях примерно на 130 градусов, чтобы позвоночник был одной горизонтальной прямой линией и мышцы могли быть полностью расслаблены», — цитирует специалиста РИА Новости.

Ранее НСН писала, что ученые из американской клиники Майо пришли к выодам об опасности сна на животе. Они убедились, что во время сна на животе человек не может дышать полной грудью. Также у спящего неестественно изгибается спина, что оказывает давление на внутренние органы.

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ФОТО: flickr.com/Egor Rybakov
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