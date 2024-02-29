Ученые ВШЭ: Срок наказания за убийство зависит от пола преступника

В рамках исследования проанализировали 20 тысяч уголовных дел по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), проходивших в судах с 2013 по 2019 год в 84 регионах России.

По мнению исследователей, в отношении женщин действуют стереотипы, что их преступления несут меньшую общественную опасность и обычно связаны с самообороной. Также принято считать, что они реже склонны к рецидиву.

Женщины также получают более снисходительные наказания в случае убийства партнеров: почти на 3 месяца меньше, чем мужчины. Смягчающим обстоятельством для женщин-преступников выступает и наличие детей, при этом для мужчин подобное, напротив, является фактором ужесточения. Разница в наказании родителей достигает 4 месяцев. Эксперты объясняют это стремлением быстрее вернуть матерей в семью, при этом от мужчин-агрессоров детей пытаются оградить.

Исследователи также предполагают, что пол участников процесса — не единственный фактор, который может влиять на приговор. Многое зависит от мотивов совершения преступления и поведения жертвы перед убийством. Однако подобные параметры могут описываться в судебных приговорах по-разному, что осложняет проведение анализа.

Ранее МВД сообщили, что общее число преступлений, зарегистрированных в России за девять месяцев 2023 года, уменьшилось на 1,8% в сравнении с аналогичным показателем 2022 года. При этом число фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью уменьшилось к году на 3,9%, напоминает «Радиоточка НСН».

