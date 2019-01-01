Ученые рассказали, сколько мыслей о сексе можно считать нормой
Ученые из Университета Миннесоты (США) выяснили, как на человека влияют мысли о сексе. Оказалось, что зацикленность на этой теме может принести серьезный вред психике. Если этот процесс будет усиливаться, то без помощи специалистов не обойтись, сообщает «ФедералПресс».
Специалисты отметили, что разумное количество мыслей об сексе – это нормально, а вот когда они начинают вытеснять все остальные – повод обратиться к специалистам. Здесь уже можно говорить о патологии, пишет «Свободная пресса». Постоянное возбуждение является причиной перепадов гормонов, предупреждают ученые.
Ранее врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев в эфире НСН назвал головную боль уважительной причиной для отказа от секса.
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