Сексолог назвал головную боль уважительной причиной для отказа от секса
Кандидат медицинских наук Александр Полеев заявил НСН, что сексом лучше заниматься для профилактики головной боли, а не постфактум.
Ученые выяснили, что занятие сексом может помочь в борьбе с головной болью. По их словам, половые акты перезапускают ряд функций организма, с помощью чего нормализуется давление, а также устраняются возможные проблемы в работе организма. Исследователи под руководством Джозефа Пинзона также выяснили, что регулярные занятия сексом помогают снизить риск появления мигреней. После таких выводов ученые пошутили, что популярная причина отказа от секса из-за головной боли перестала быть актуальной.
С таким заключением в эфире НСН поспорил врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев.
«Нет какого-то специфического воздействия нормального полового акта на головную боль. Головной боли есть семь разновидностей и наиболее частая – это сужение сосудов. Я думаю, что половый акт это сужение усилит, если что. Я думаю, что это напрасно. Еще ни у одного человека головная боль от секса не проходила, она только усилится», — предупредил эксперт.
При этом секс действительно может быть полезен в целях профилактики головной боли, отметил сексолог.
«Безусловно, это укрепление общего здоровья. Но в тот момент, когда уже болит голова, я думаю, сексом не надо заниматься, а в качестве профилактики вполне можно. Секс — это хорошая, здоровая и физическая нагрузка. Если заниматься ей достаточно, то профилактируются и головные боли, и прежде всего спазматические явления в желудочно-кишечном тракте, поскольку расширяется просвет кишечника и устраняется там спазм», — пояснил собеседник НСН.
Ранее австралийские ученые выяснили, что порядка 40% мужчин после секса испытывают чувство грусти. В ходе исследования мужчины описывали свое состояние, как грусть, тревогу, у них даже возникало желание спровоцировать партнера на ссору. Александр Полеев в беседе с НСН объяснил состояние легкой грусти после секса гормональными изменениями.
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