Сексолог назвал головную боль уважительной причиной для отказа от секса

Ученые выяснили, что занятие сексом может помочь в борьбе с головной болью. По их словам, половые акты перезапускают ряд функций организма, с помощью чего нормализуется давление, а также устраняются возможные проблемы в работе организма. Исследователи под руководством Джозефа Пинзона также выяснили, что регулярные занятия сексом помогают снизить риск появления мигреней. После таких выводов ученые пошутили, что популярная причина отказа от секса из-за головной боли перестала быть актуальной.

С таким заключением в эфире НСН поспорил врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев.

«Нет какого-то специфического воздействия нормального полового акта на головную боль. Головной боли есть семь разновидностей и наиболее частая – это сужение сосудов. Я думаю, что половый акт это сужение усилит, если что. Я думаю, что это напрасно. Еще ни у одного человека головная боль от секса не проходила, она только усилится», — предупредил эксперт.