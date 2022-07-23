Ученые рассказали, почему больше не надо консервировать зимние заготовки

Главную опасность представляют возбудителях ботулизма, которые попадают на овощи и фрукты из почвы, заявляет доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории биобезопасности и анализа нутримикробиома ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Наталья Ефимочкина.

«Такие микроорганизмы анаэробны — размножаются и продуцируют токсины при отсутствии кислорода. Банка с домашней заготовкой для них благоприятная среда. Если ближе к крышке насыщение кислородом всё-таки есть, то в центре и возле дна создаются условия, подходящие возбудителям ботулизма», — отметила эксперт.

Она рекомендовала стерилизовать банки и крышки перед готовкой, а законсервированный продукт хранить в холоде.

В числе наиболее ярких признаков ботулизма специалист назвала недомогание, вздутие живота, тошноту, рвоту, головную боль, першение в горле, ослабление зрения. Крайнее проявление заболевания — паралич мышц, пишет издание. Поэтому ученая рекомендовала при м незначительных сомнениях вызывать «скорую».

Заморозка продуктов также имеет особенности. Следует помнить, что отдельные полезные вещества, как водорастворимые витамины группы B, не накапливаются в организме человека. Поэтому ими запастись не удастся.

