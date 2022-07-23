Ученые рассказали, почему больше не надо консервировать зимние заготовки
Чтобы после приготовления домашних консервов не оказаться на больничной койке, следует соблюдать меры предосторожности и помнить о правилах безопасного хранения, сообщается в публикации «Известий».
Главную опасность представляют возбудителях ботулизма, которые попадают на овощи и фрукты из почвы, заявляет доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории биобезопасности и анализа нутримикробиома ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Наталья Ефимочкина.
«Такие микроорганизмы анаэробны — размножаются и продуцируют токсины при отсутствии кислорода. Банка с домашней заготовкой для них благоприятная среда. Если ближе к крышке насыщение кислородом всё-таки есть, то в центре и возле дна создаются условия, подходящие возбудителям ботулизма», — отметила эксперт.
Она рекомендовала стерилизовать банки и крышки перед готовкой, а законсервированный продукт хранить в холоде.
В числе наиболее ярких признаков ботулизма специалист назвала недомогание, вздутие живота, тошноту, рвоту, головную боль, першение в горле, ослабление зрения. Крайнее проявление заболевания — паралич мышц, пишет издание. Поэтому ученая рекомендовала при м незначительных сомнениях вызывать «скорую».
Заморозка продуктов также имеет особенности. Следует помнить, что отдельные полезные вещества, как водорастворимые витамины группы B, не накапливаются в организме человека. Поэтому ими запастись не удастся.
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