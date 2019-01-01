Ученые рассказали о влиянии негативных эмоций на пожилых людей

Злость, раздражение и депрессия приводят к воспалениям хронических болезней и сокращению продолжительности жизни, опубликовал журнал Psychology and Aging выводы ученых.

Пожилые люди часто испытывают негативные эмоции из-за потери подвижности, скорости реакции, ухода из жизни близких, отметила Меган Барлоу из канадского университета Конкордии в Монреале.

Нидерландские биологи доказали, что депрессия влияет на длину концевых участков хромосом, защищающих ДНК от повреждений, - так называемых теломер. Из-за их сокращений клетки быстро старели.

Ранее врач-кардиолог, профессор Юрий Конев в эфире НСН раскритиковал выводы шведов о преждевременной смерти мужчин.



