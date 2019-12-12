Ученые рассказали о смертельной опасности дневного сна

Сотрудники Университета науки и технологий в Ухане настаивают на том, что у любителей дневного сна и тех, кто ночью проводят в постели девять и более часов, повышен риск инсульта. В проведённом специалистами эксперименте, который продолжался шесть лет, участие приняли почти 32 тысячи человек – и у всех них ранее не наблюдались инсульты и прочие проблемы со здоровьем.

В итоге выяснилось, что 8% участников экспериментов дремали днем полтора часа и дольше, а 24% — спали девять и больше часов в сутки. У последних инсульты случались на 23% чаще, чем у тех, кто ночью проводил в постели до восьми часов, отмечает РИА ФАН.