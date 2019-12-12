Ученые рассказали о смертельной опасности дневного сна

12 декабря 201914:22

Сотрудники Университета науки и технологий в Ухане настаивают на том, что у любителей дневного сна и тех, кто ночью проводят в постели девять и более часов, повышен риск инсульта. В проведённом специалистами эксперименте, который продолжался шесть лет, участие приняли почти 32 тысячи человек – и у всех них ранее не наблюдались инсульты и прочие проблемы со здоровьем.

В итоге выяснилось, что 8% участников экспериментов дремали днем полтора часа и дольше, а 24% — спали девять и больше часов в сутки. У последних инсульты случались на 23% чаще, чем у тех, кто ночью проводил в постели до восьми часов, отмечает РИА ФАН.

Врачи рассказали, чем опасно длительное недосыпание

Между тем, ранее ученые из Португалии установили, что недостаток сна особенно опасен для здоровья кишечника, передает телеканал 360. Из-за бессонных ночей в пищеварительном тракте становится меньше иммунных клеток, которые борются с инфекциями в организме человека.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: Flickr.com\pasha.rus
ТЕГИ:СонУченыеЗдоровье