Общество

Ученые рассказали, как есть и худеть

2 июня08:00

Сохранение привычных объемов пищи с переходом на низкокалорийные продукты позволят худеть, не голодая, пишет The Telegraph со ссылкой на британских ученых.

Любое уменьшение потребляемых продуктов организм воспринимает как стресс, считает диетолог Рейчел Кларксон. Поэтому она рекомендовала заменить привычные продукты на низкокалорийные. Такие как овощи с низким содержанием крахмала, баклажаны, брокколи, спаржа, фрукты и цельнозерновые крупы. По мнению ученых, чтобы худеть и не испытывать чувства голода, человеку необходимо потреблять не менее 30 граммов в день пищевых волокон.

Кому на Руси голодать хорошо

Притупить чувство голода помогут богатые белком и полезными жирами орехи, оливковое масло, авокадо.

Ранее ведущий научный сотрудник ФИЦ Питания, со-разработчик рецептур продуктов для пожилых людей, д.м.н. Арсений Мартинчик в эфире НСН рассказал, какие проблемы поджидают любителей голодания и почему питанием пенсионеров следует заниматься на государственном уровне.

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ФОТО: flickr.com // Avrorra.com
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