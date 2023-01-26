Ученые призвали создать нормативную базу для развития ливневой канализации в России

Развитие ливневой канализации в России требует создания специальной нормативной базы. Об этом рассказал декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко.

"Сейчас развитие и обслуживание ливневой канализации в России часто воспринимается как публичная услуга, оплачиваемая местным бюджетом. Именно поэтому крайне важно наладить прозрачное тарифообразование и выработать системный подход в сфере управления ливневой канализацией", - рассказал эксперт.

По его словам, обеспеченность городских улиц ливневками составляет сейчас лишь порядка 40%. При этом наличие ливневой канализации – это важный элемент городского благоустройства, который характеризует качество городской среды.

"Нужно утвердить методологию тарификации услуги по водоотведению поверхностных стоков, привязанную к единице площади земельного участка и водонепроницаемости его отдельных элементов, которая будет стимулировать создание элементов "зеленой" инфраструктуры через повышение коэффициентов водопроницаемости участка. Также необходимо выработать методологию тарификации платы за подключение новых зданий к городским системам ливневой канализации", - добавил Михайленко.

Лидеры по обеспеченности такими системами - Волгодонск, Мытищи и Калуга (по 100%), на последних строчках рейтинга - Копейск (2%), Орск (4%) и Чита (5%).

По мнению Михайленко, для улучшения ситуации потребуется дать правовое определение экономической природы услуги по водоотведению поверхностных стоков и механизмов оплаты этой услуги, учесть проблемы отвода поверхностных вод как важного фактора градостроительной политики.



С полным текстом исследования можно ознакомиться на сайте Центра социальных исследований и технологических инноваций (СИТИ) НИУ ВШЭ.