Ученые призвали создать нормативную базу для развития ливневой канализации в России
Развитие ливневой канализации в России требует создания специальной нормативной базы. Об этом рассказал декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко.
"Сейчас развитие и обслуживание ливневой канализации в России часто воспринимается как публичная услуга, оплачиваемая местным бюджетом. Именно поэтому крайне важно наладить прозрачное тарифообразование и выработать системный подход в сфере управления ливневой канализацией", - рассказал эксперт.
По его словам, обеспеченность городских улиц ливневками составляет сейчас лишь порядка 40%. При этом наличие ливневой канализации – это важный элемент городского благоустройства, который характеризует качество городской среды.
"Нужно утвердить методологию тарификации услуги по водоотведению поверхностных стоков, привязанную к единице площади земельного участка и водонепроницаемости его отдельных элементов, которая будет стимулировать создание элементов "зеленой" инфраструктуры через повышение коэффициентов водопроницаемости участка. Также необходимо выработать методологию тарификации платы за подключение новых зданий к городским системам ливневой канализации", - добавил Михайленко.
Лидеры по обеспеченности такими системами - Волгодонск, Мытищи и Калуга (по 100%), на последних строчках рейтинга - Копейск (2%), Орск (4%) и Чита (5%).
По мнению Михайленко, для улучшения ситуации потребуется дать правовое определение экономической природы услуги по водоотведению поверхностных стоков и механизмов оплаты этой услуги, учесть проблемы отвода поверхностных вод как важного фактора градостроительной политики.
С полным текстом исследования можно ознакомиться на сайте Центра социальных исследований и технологических инноваций (СИТИ) НИУ ВШЭ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+6 442 / сут.
Умерли
395 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 542 / сут.
- Песков: поставка Западом танков Украине означает его прямую вовлеченность в конфликт
- СМИ: Польша по частям передала Киеву несколько истребителей МиГ-29
- СМИ: В подмосковном Пушкино нашли заряженный реактивный пехотный огнемет
- Пашинян обвинил Азербайджан в желании добиться «исхода армян» из Карабаха
- В Одесской области в результате ударов повреждены два объекта критической инфраструктуры
- СМИ: Россия переваливает рекордные объемы нефти Urals в море
- В Ростовской области признали хакерской атакой показ по телевизору обращения Зеленского
- «Неинтересно встречаться»: Зеленский о переговорах с Путиным
- Дипломат Гаврилов заявил, что новые поставки вооружения Киеву расширяют границы СВО
- На Украине сообщили о взрывах в Киеве, Винницкой и Одесской областях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru