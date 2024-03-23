Ученые сообщили о новой крупной вспышке на Солнце

Первую в марте вспышку высшего балла X зафиксировали на Солнце, есть риск возникновения магнитных бурь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.

На Солнце произошла крупнейшая за семь лет вспышка

«Событие началось в 5 утра. По состоянию на 07:20 утра вспышечные продолжали наблюдаться», — отметили исследователи.

По предварительной информации, вспышку зарегистрировали почти точно на линии Солнце-Земля — в области максимального воздействия, она сопровождается крупным выбросом плазменных масс по направлению к планете. Эксперты допускают, что на небесном теле одновременно произошло два взрыва в областях, находящихся на расстоянии около полумиллиона километров друг от друга.

Как отметили ученые, в ближайшее время прогнозируется резкое изменение радиационного состояния околоземного пространства. Специалисты допустили приход тяжелых частиц, которые воздействуют на космические аппараты.

«Плазменные облака, оказывающие наибольшее влияние на магнитное поле... и вызывающие... магнитные бури, в зависимости от скорости придут к орбите Земли поздним вечером в воскресенье или в первой половине дня понедельника», — подчеркнули в лаборатории.

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ФОТО: РИА Новости
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