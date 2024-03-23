Ученые сообщили о новой крупной вспышке на Солнце
Первую в марте вспышку высшего балла X зафиксировали на Солнце, есть риск возникновения магнитных бурь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.
«Событие началось в 5 утра. По состоянию на 07:20 утра вспышечные продолжали наблюдаться», — отметили исследователи.
По предварительной информации, вспышку зарегистрировали почти точно на линии Солнце-Земля — в области максимального воздействия, она сопровождается крупным выбросом плазменных масс по направлению к планете. Эксперты допускают, что на небесном теле одновременно произошло два взрыва в областях, находящихся на расстоянии около полумиллиона километров друг от друга.
Как отметили ученые, в ближайшее время прогнозируется резкое изменение радиационного состояния околоземного пространства. Специалисты допустили приход тяжелых частиц, которые воздействуют на космические аппараты.
«Плазменные облака, оказывающие наибольшее влияние на магнитное поле... и вызывающие... магнитные бури, в зависимости от скорости придут к орбите Земли поздним вечером в воскресенье или в первой половине дня понедельника», — подчеркнули в лаборатории.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru