Ученые сообщили о новой крупной вспышке на Солнце

«Событие началось в 5 утра. По состоянию на 07:20 утра вспышечные продолжали наблюдаться», — отметили исследователи.

По предварительной информации, вспышку зарегистрировали почти точно на линии Солнце-Земля — в области максимального воздействия, она сопровождается крупным выбросом плазменных масс по направлению к планете. Эксперты допускают, что на небесном теле одновременно произошло два взрыва в областях, находящихся на расстоянии около полумиллиона километров друг от друга.

Как отметили ученые, в ближайшее время прогнозируется резкое изменение радиационного состояния околоземного пространства. Специалисты допустили приход тяжелых частиц, которые воздействуют на космические аппараты.

«Плазменные облака, оказывающие наибольшее влияние на магнитное поле... и вызывающие... магнитные бури, в зависимости от скорости придут к орбите Земли поздним вечером в воскресенье или в первой половине дня понедельника», — подчеркнули в лаборатории.

