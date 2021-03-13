Ученые обнаружили сходство между людьми и древними подводными существами
Ученые выявили сходство между человеком и ископаемыми организмами с океанского дна, которые обитали там около 550 миллионов лет назад. Результаты исследований опубликованы на сайте UCR News.
Они касаются эдиакарской биоты и человека. Сотрудники Смитсоновского национального музея естественной истории изучили древние следы этих организмов. Им удалось выяснить наличие рудиментарных органов нервной системы у ископаемых организмов. Исследователи отметили, что она регулируется теми же типами генетических элементов, которые есть и у животных, и человека, отмечает РИА Новости.
«Анализ показал, что эдиакарская биота могла иметь генетическую предрасположенность к развитию многоклеточности, мускулатуры и нервной системы», - сделали вывод ученые.
Ранее научный сотрудник геопарка Торатау, геолог Фаниз Ардисламов рассказал НСН о шиханах – памятниках природы в Башкирии.
«Этим горам около 300 млн лет, и они представляют собой основу древнего рифа, находящегося когда-то на дне океана. Состоят они в основном из известняка и почти в каждом камне здесь под ногами можно найти отпечатки древних организмов Пермского периода», - сообщил Ардисламов.
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