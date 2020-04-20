Ученые обнаружили первую крупную мутацию в коронавирусе

Мутация была найдена в образце из Индии, который был взят 27 января. Как оказалось, эта мутация снизила возможность патогена связываться с рецептором на клетках человека, называемым ACE2. То есть, сам вирус стал менее опасным для человека.



Также были сравнены данные с 39 последовательностями генома коронавируса SARS, который в 2002-2003 годах вызвал вспышку атипичной пневмонии. Как оказалось, геном вируса SARS-CoV-2 намного устойчивее и меньше подвержен мутациям.



Кроме того, новый коронавирус более стабилен, чем вирусы, вызывающие обычные ОРВИ. Однако это вселяет надежду на то, что вакцина от COVID-19 окажется эффективной.



В свою очередь директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сегодня заявил президенту РФ Владимиру Путину, что они готовы приступить к клиническим испытаниям вакцины от COVID-19 уже 1 июня, передает телеканал «360».

