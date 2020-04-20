Ученые обнаружили первую крупную мутацию в коронавирусе
Австралийские и тайваньские ученые сообщили об обнаружении первой серьезной мутации SARS-CoV-2. Специалисты изучили генетическую структуру 106 образцов из базы данных, в которой собраны данные полногеномных записей со всей планеты.
В частности, были изучены образцы из Китая, США, Бразили, Австралии, Индии, Италии, Финляндии, Швеции, Непала и Южной Кореи.
Мутация была найдена в образце из Индии, который был взят 27 января. Как оказалось, эта мутация снизила возможность патогена связываться с рецептором на клетках человека, называемым ACE2. То есть, сам вирус стал менее опасным для человека.
Также были сравнены данные с 39 последовательностями генома коронавируса SARS, который в 2002-2003 годах вызвал вспышку атипичной пневмонии. Как оказалось, геном вируса SARS-CoV-2 намного устойчивее и меньше подвержен мутациям.
Кроме того, новый коронавирус более стабилен, чем вирусы, вызывающие обычные ОРВИ. Однако это вселяет надежду на то, что вакцина от COVID-19 окажется эффективной.
В свою очередь директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сегодня заявил президенту РФ Владимиру Путину, что они готовы приступить к клиническим испытаниям вакцины от COVID-19 уже 1 июня, передает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
47 121+4 268 / сут.
Умерли
405+44 / сут.
Выздоровели
3 446+155 / сут.
- Ученые обнаружили первую крупную мутацию в коронавирусе
- Минздрав назвал сроки спада эпидемии коронавируса
- Обездоленные российские туристы поселились в пещере в Таиланде
- Названо число тяжелых пациентов с коронавирусом в России
- Клинические испытания вакцины от COVID-19 в РФ начнут с июня
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru