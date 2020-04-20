Ученые обнаружили первую крупную мутацию в коронавирусе

Австралийские и тайваньские ученые сообщили об обнаружении первой серьезной мутации SARS-CoV-2. Специалисты изучили генетическую структуру 106 образцов из базы данных, в которой собраны данные полногеномных записей со всей планеты.

В частности, были изучены образцы из Китая, США, Бразили, Австралии, Индии, Италии, Финляндии, Швеции, Непала и Южной Кореи.

Бессимптомных носителей назвали «вакциной от коронавируса»

Мутация была найдена в образце из Индии, который был взят 27 января. Как оказалось, эта мутация снизила возможность патогена связываться с рецептором на клетках человека, называемым ACE2. То есть, сам вирус стал менее опасным для человека.

Также были сравнены данные с 39 последовательностями генома коронавируса SARS, который в 2002-2003 годах вызвал вспышку атипичной пневмонии. Как оказалось, геном вируса SARS-CoV-2 намного устойчивее и меньше подвержен мутациям.

Кроме того, новый коронавирус более стабилен, чем вирусы, вызывающие обычные ОРВИ. Однако это вселяет надежду на то, что вакцина от COVID-19 окажется эффективной.

В свою очередь директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сегодня заявил президенту РФ Владимиру Путину, что они готовы приступить к клиническим испытаниям вакцины от COVID-19 уже 1 июня, передает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости/РИА Новости
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