Ученые назвали пять неочевидных признаков диабета
Исследователи перечислили пять сиптомов диабета, которые возникают на ранней стадии развития болезни, сообщают Известия.
О повышении уровня сахара и проблемах с выработкой инсулина могут свидетельствовать потемнение кожи в области шеи, подмышек и паху. Причиной обезвоживания также может стать диабет. Другой симптом - проблемы с мочеполовой системой, связанные с повреждением кровеносных сосудов. Усиленное потоотделение ночью и яркие сны – также один из тревожных признаков начала заболевания.
Особенно внимательно необходимо следить за заживлением ран и порезов. Долгий процесс восстановления может быть связан с повышенным уровнем сахара и пониженным – кислорода, из-за чего заживление затягивается.
Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в беседе с НСН рассказала, как хлеб способствует диабету и ожирению.
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