Ученые назвали пять неочевидных признаков диабета

Особенно внимательно необходимо следить за заживлением ран и порезов. Долгий процесс восстановления может быть связан с повышенным уровнем сахара и пониженным – кислорода, из-за чего заживление затягивается.

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в беседе с НСН рассказала, как хлеб способствует диабету и ожирению.

