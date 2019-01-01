Ученые назвали полезный для сердца напиток
Несоленый томатный сок в рационе питания человека снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Об этом заявили ученые из Токийского медико-стоматологического университета, пишет MedicalXpress.
Исследователи анализировали самочувствие 184 мужчин и 297 женщин, которые в течение года в неограниченном количестве пили томатный сок. По итогам исследования сосудов у испытуемых у 94 участников с артериальной гипертензией или предгипертонией отмечено снижение кровяного давления, у 125 человек снизились показатели содержания холестерина в организме. Результаты в равной степени затронули и мужчин, и женщин.
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