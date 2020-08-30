Ученые нашли простой способ снизить давление
Употребление оливкового масла каждый день позволяет снизить артериальное давление, заявили ученые из университета Ла Троба в Мельбурне. Результаты их исследований публикует журнал MedicalXpress.
В эксперименте приняли участие 50 добровольцев, которых ученые разделили на две группы. Одной в течение трех недель давали масло первого отжима, другой группе - рафинированное масло. Важно, что участники эксперимента не употребляли никаких лекарств.
У добровольцев из первой группы центральное артериальное давление снизилось на 2,5 процента, а периферическое систолическое уменьшилось на два процента, отмечает РИА Новости.
Ученые пояснили, что в оливковом масле содержится множество активных соединений, в том числе полифенолы. Они обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
985 тыс.+4 941 / сут.
Умерли
17 025+111 / сут.
Выздоровели
804 тыс.+5 917 / сут.
- Ученые нашли простой способ снизить давление
- Стали известны города России, куда дешевле всего лететь осенью
- Задержанный в Минске россиянин рассказал подробности встречи с сыном Лукашенко
- СМИ: В Минске тысячи женщин участвуют в акции солидарности
- Умер народный артист СССР Владимир Андреев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru