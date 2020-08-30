Ученые нашли простой способ снизить давление

Употребление оливкового масла каждый день позволяет снизить артериальное давление, заявили ученые из университета Ла Троба в Мельбурне. Результаты их исследований публикует журнал MedicalXpress.

Ученые: Справиться с головной болью поможет секс

В эксперименте приняли участие 50 добровольцев, которых ученые разделили на две группы. Одной в течение трех недель давали масло первого отжима, другой группе - рафинированное масло. Важно, что участники эксперимента не употребляли никаких лекарств.

У добровольцев из первой группы центральное артериальное давление снизилось на 2,5 процента, а периферическое систолическое уменьшилось на два процента, отмечает РИА Новости.

Ученые пояснили, что в оливковом масле содержится множество активных соединений, в том числе полифенолы. Они обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: "Швабе"
ТЕГИ:УченыеИсследованиеЗдоровье
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры