Ученые: Справиться с головной болью поможет секс

Между тем, ранее НСН сообщала, что примерно половина мужчин после полового акта испытывает грусть. Это установили исследователи из Австралии, сообщает портал «Здоровье 24». Отмечается, что сильную половину человечества решили проверить в этом направлении после того, как стало известно, что у женщин существует аналогичное психическое явление.



