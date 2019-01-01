Ученые: Справиться с головной болью поможет секс
Эксперты попытались выяснить, может ли занятие сексом помочь справиться с головной болью. Как отмечает «ФедералПресс», группа ученых под руководством доктора Джозефа Пинзона установила, что половые акты перезапускают ряд функций организма. В частности, секс нормализует давление и стабилизирует температуру тела. Помимо этого исследователи установили, что регулярные половые акты помогают снизить риск возникновения мигреней.
Между тем, ранее НСН сообщала, что примерно половина мужчин после полового акта испытывает грусть. Это установили исследователи из Австралии, сообщает портал «Здоровье 24». Отмечается, что сильную половину человечества решили проверить в этом направлении после того, как стало известно, что у женщин существует аналогичное психическое явление.
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