Ученые-маркетологи дали советы по организации нестандартного Нового года

Отдых в общественных местах требует актуализации данных о расписаниях работы кафе, учреждений культуры, а также - соблюдения санитарных требований.

«Стоит обратить внимание на масочный и перчаточный режим и необходимость носить данные аксессуары в общественных местах, помнить про правила соблюдения социальной дистанции», - заявил Перепелкин и рекомендовал придумать украшение маски для создания праздничного настроения.

Мнения ученых разошлись относительно отдыха дома. Так, Строганов рекомендовал воздерживаться от семейных праздников в большой компании, а Перепелкин заявил, что таких встреч станет даже больше. По его мнению, родственники больше знают о состоянии здоровья и доверяют друг другу. А люди с признаками каких-либо заболеваний воздержатся от посиделок с родными, заботясь о них.

Ранее российский музыкант, лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин в эфире НСН пожелал россиянам здоровья и радости от общения друг с другом.



«Я очень рад, что могу поздравить вас с наступившим Новым годом. Новый год — замечательный праздник. Я, по возможности, всегда его праздную дома. Знаете ли, в этом есть какая-то правильность и какая-то радость. Желаю вам радости от общения друг с другом. Будьте здоровы, не болейте! Впереди ещё долгие зимние месяцы, но не забывайте, что за любой зимой обязательно будет весна, а за весной будет лето. По возможности берегите себя и носите маски. Будьте здоровы, не унывайте. Всё будет хорошо!» - обратился он к слушателям.



