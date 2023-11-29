Ученые допустили появление полярного сияния над Москвой из-за магнитной бури

В ближайшие дни в небе над Москвой может появиться полярное сияние, заявили в Центре прогнозов космической погоды ИЗМИРАН.

На Земле зафиксировали мощную магнитную бурю

По словам сотрудницы центра Марии Абуниной, причиной появления полярного сияния станет сильная магнитная буря. На короткое время она может достичь показателя G4 (очень сильная), сказала эксперт в беседе с РИА Новости.

Абунина допустила, что москвичи увидят полярное сияние 30 ноября и 1 декабря. Однако для этого небо должно быть ясным.

Ранее специалисты Института прикладной геофизики (ИПГ) зафиксировали две сильные вспышки на Солнце, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вадим Романов
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