Ученые допустили появление полярного сияния над Москвой из-за магнитной бури

По словам сотрудницы центра Марии Абуниной, причиной появления полярного сияния станет сильная магнитная буря. На короткое время она может достичь показателя G4 (очень сильная), сказала эксперт в беседе с РИА Новости.

Абунина допустила, что москвичи увидят полярное сияние 30 ноября и 1 декабря. Однако для этого небо должно быть ясным.

Ранее специалисты Института прикладной геофизики (ИПГ) зафиксировали две сильные вспышки на Солнце, передает «Радиоточка НСН».

