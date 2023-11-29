Ученые допустили появление полярного сияния над Москвой из-за магнитной бури
В ближайшие дни в небе над Москвой может появиться полярное сияние, заявили в Центре прогнозов космической погоды ИЗМИРАН.
По словам сотрудницы центра Марии Абуниной, причиной появления полярного сияния станет сильная магнитная буря. На короткое время она может достичь показателя G4 (очень сильная), сказала эксперт в беседе с РИА Новости.
Абунина допустила, что москвичи увидят полярное сияние 30 ноября и 1 декабря. Однако для этого небо должно быть ясным.
Ранее специалисты Института прикладной геофизики (ИПГ) зафиксировали две сильные вспышки на Солнце, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кадыров предрек победу России на Украине в 2024 году
- Ученые допустили появление полярного сияния над Москвой из-за магнитной бури
- Вице-премьер Мантуров предложил создать в России единую базу выпускников
- Хакеры взломали сайт администрации Донецка и опубликовали фейк о сыне Кадырова
- Недельная инфляция в России ускорилась до 0,33%
- Выпуск легковых авто в России в октябре вырос на 58,4%
- СМИ: две жительницы Москвы умерли после отравления метадоном
- Налоговая требует полтора миллиарда рублей с Елены Блиновской
- Роспотребнадзор: ситуация с корью и коклюшем в РФ контролируемая
- Фильмы «Чебурашка» и «Вызов» получили награды на премии «Событие года»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru