В МИД Ирана объявили об открытии Ормузского пролива

Ормузский пролив открыт для прохода судов, в том числе американских. Как пишет RT, об этом заявил замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде.

США связали переговоры с Ираном с открытием Ормузского пролива

По его словам, проход через пролив будет возможен при наличие согласия Тегерана и отсутствии враждебного поведения.

«Каждый танкер и каждое судно должны согласовать необходимые меры с иранскими властями», — указал Хатибзаде в эфире британского телеканала ITV.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что проход через Ормузский пролив будет возможен только при координации с военными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA /ТАСС
