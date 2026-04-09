В МИД Ирана объявили об открытии Ормузского пролива
9 апреля 202617:13
Ормузский пролив открыт для прохода судов, в том числе американских. Как пишет RT, об этом заявил замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде.
По его словам, проход через пролив будет возможен при наличие согласия Тегерана и отсутствии враждебного поведения.
«Каждый танкер и каждое судно должны согласовать необходимые меры с иранскими властями», — указал Хатибзаде в эфире британского телеканала ITV.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что проход через Ормузский пролив будет возможен только при координации с военными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
