В Муроме зафиксировали 106 случаев кишечной инфекции

Уточняется, что госпитализировали 50 человек, в том числе 25 детей. Врачи оценивают состояние пациентов, как лёгкое и средней тяжести.

«Эпидемиологическая ситуация в городе под контролем медиков... Лекарственные препараты в медицинских организациях имеются в достаточном объеме», - говорится в сообщении.

Ранее в городе Урене Нижегородской области острой кишечной инфекцией заразились 55 человек, пишут «Известия».