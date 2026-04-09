В Муроме зафиксировали 106 случаев кишечной инфекции
9 апреля 202617:20
В Муроме зарегистрировали 106 случаев острой кишечной инфекции. Как пишет RT, об этом заявили в правительстве Владимирской области.
Уточняется, что госпитализировали 50 человек, в том числе 25 детей. Врачи оценивают состояние пациентов, как лёгкое и средней тяжести.
«Эпидемиологическая ситуация в городе под контролем медиков... Лекарственные препараты в медицинских организациях имеются в достаточном объеме», - говорится в сообщении.
Ранее в городе Урене Нижегородской области острой кишечной инфекцией заразились 55 человек, пишут «Известия».
