На Земле зафиксировали мощную магнитную бурю

Отмечается, что возмущение геомагнитного поля произошло во второй половине суток 5 ноября.

По данным мониторинга космической погоды ИПГ, степень возмущенности магнитного поля достигла уровня G3 («сильно») по шкале из пяти показателей. Такой уровень указывает, что на планете возможны проблемы в энергетических системах, перебои в спутниковой или низкочастотной радионавигации, высокочастотной радиосвязи, отмечает телеканал «360». Кроме того, магнитная буря может вызвать полярные сияния в средних широтах.

Накануне вечером жители нескольких регионов России наблюдали красные следы северного сияния в небе. Как сообщил синоптик Александр Ильин в беседе с РЕН ТВ, явление стало итогом связанного со всплесками на Солнце коронарного выброса.

