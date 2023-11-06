На Земле зафиксировали мощную магнитную бурю
Сильную магнитную бурю зафиксировали на Земле. Об этом сообщил Институт прикладной геофизики (ИПГ).
Отмечается, что возмущение геомагнитного поля произошло во второй половине суток 5 ноября.
По данным мониторинга космической погоды ИПГ, степень возмущенности магнитного поля достигла уровня G3 («сильно») по шкале из пяти показателей. Такой уровень указывает, что на планете возможны проблемы в энергетических системах, перебои в спутниковой или низкочастотной радионавигации, высокочастотной радиосвязи, отмечает телеканал «360». Кроме того, магнитная буря может вызвать полярные сияния в средних широтах.
Накануне вечером жители нескольких регионов России наблюдали красные следы северного сияния в небе. Как сообщил синоптик Александр Ильин в беседе с РЕН ТВ, явление стало итогом связанного со всплесками на Солнце коронарного выброса.
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