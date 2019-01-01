Ученые доказали политическую предвзятость новостного алгоритма Google

Политическая предвзятость новостного агрегатора Google подтверждена учеными. Ранее на это обращали внимание американские законодатели обеих партий. Специалисты Северо-Западного университета США опубликовали результаты исследования, подтверждающие активное продвижение либеральных СМИ в топ новостей.

Как отмечает Ридус, согласно проведённому исследованию, алгоритм Google формирует 86% топа новостей материалами всего 20 изданий. При этом только на CNN, New York Times и The Washington Post приходится почти четверть от всех статей в агрегаторе.

При этом, представители Google отрицают существование либерального уклона в новостном агрегаторе. Руководство IT-гиганта подчеркивает, что топ новостей формируется автономно с помощью определяющего популярность материала алгоритма.

Напомним, 1 апреля НСН писала, что по всему миру фиксировались проблемы в работе сервисов Google, в том числе Gmail, Google Drive и Google Hangouts. Сообщения о сбоях приходили из США, Европы и Азии, а также России и стран Латинской Америки.







