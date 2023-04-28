Путин ввел в России пожизненное лишение свободы за госизмену

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за государственную измену вплоть до пожизненного лишения свободы.

Смертную казнь чиновников за госизмену планируют разрешить в Белоруссии

Также документ, который опубликован на официальном портале правовой информации, предусматривает более серьезное наказание за терроризм.

В частности, максимальный срок лишения свободы по статье «террористический акт» увеличен с 15 до 20 лет, за вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений - с пяти до семи лет 7 лет, а за пособничество теперь будут отправлять в тюрьму минимум на 12 лет вместо 10 лет ранее.

Что касается международного терроризма, то за это законом предусмотрено минимум 12 лет лишения свободы, максимум - пожизненный срок.

Ранее в Ростове-на-Дону суд приговорил к 14 годам лишения свободы ефрейтора Илью Трачука за госизмену и незаконный доступ к гостайне, сообщает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: скрин видео
ТЕГИ:Уголовное НаказаниеГосизменаЗаконВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры