Путин ввел в России пожизненное лишение свободы за госизмену
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за государственную измену вплоть до пожизненного лишения свободы.
Также документ, который опубликован на официальном портале правовой информации, предусматривает более серьезное наказание за терроризм.
В частности, максимальный срок лишения свободы по статье «террористический акт» увеличен с 15 до 20 лет, за вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений - с пяти до семи лет 7 лет, а за пособничество теперь будут отправлять в тюрьму минимум на 12 лет вместо 10 лет ранее.
Что касается международного терроризма, то за это законом предусмотрено минимум 12 лет лишения свободы, максимум - пожизненный срок.
Ранее в Ростове-на-Дону суд приговорил к 14 годам лишения свободы ефрейтора Илью Трачука за госизмену и незаконный доступ к гостайне, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 548 / сут.
Умерли
398 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 775 / сут.
- Путин ввел в России пожизненное лишение свободы за госизмену
- Набиуллина призвала готовиться к повышению ключевой ставки
- Глава Белгородской области заявил о гибели двоих жителей в запрещенной зоне
- В Рязанской области отказались от массовых мероприятий на майские праздники
- МЧС предлагает сделать собственников земли ответственными за пожары
- В Калужской области задержали подростка, готовившего поджог электроподстанции
- Россия спустя три года возобновила продажу путевок на Хайнань
- Основатель Wildberries Бакальчук сообщила о планах компании обновить бренд
- Министр обороны Индии назвал превосходными переговоры с Шойгу
- Блиновскую отправили под домашний арест до 26 июня
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru