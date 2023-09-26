Ученики предпрофессиональных классов столичных школ начали учиться по новому стандарту
Более 37 тысяч учеников 10 и 11 классов в сентябре начали учиться по новому стандарту предпрофессионального образования в 360 школах Москвы. Об этом рассказала и.о. заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, в городских школах действует шесть направлений предпрофессиональной подготовки: ИТ, медицинские, инженерные, психолого-педагогические, предпринимательские, медиаклассы. В них учащиеся попадают в систему преемственности «школа — колледж — вуз — предприятие». Как отметила Ракова, учеба в предпрофессиональном классе — не просто профориентация.
«Теперь благодаря новому стандарту, заканчивая школу, каждый выпускник такого класса будет иметь набор практических навыков, выработанных на современном оборудовании, опыт взаимодействия с потенциальным работодателем на предприятии, собственное научное исследование или разработку, свидетельство о получении рабочей профессии», — подчеркнула вице-мэр, добавив, что ребята осознают, кем они хотят стать в будущем.
Новый стандарт предпрофессионального образования был разработан и апробирован в прошлом учебном году. Он включает в себя углубленное изучение профильных для отрасли предметов, обязательные предпрофессиональные спецкурсы, комплексную экскурсионную программу на предприятиях, получение профессии на базе колледжа, проектно-исследовательскую деятельность в вузах, а также отличается сбалансированной учебной нагрузкой.
По словам Раковой, сегодня в предпрофессиональных классах обучаются более трети столичных старшеклассников. По статистике более 90% выпускников таких классов поступают в вуза, в том числе в учебные заведения — партнеры, на базе которых и проводилась подготовка. Подробная информация о программах предпрофессиональных классов, взаимодействии с колледжами, вузами и научными организациями представлена на сайте «Школа.Москва».
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