Ученики десятых медицинских классов посетят экскурсии в московских больницах

Ученики десятых предпрофессиональных медицинских классов школ Москвы в апреле посетят крупнейшие многопрофильные больницы столицы, экскурсии пройдут в рамках нового стандарта предпрофессионального образования. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр отметила, что не так давно завершились экскурсии для учеников медклассов на подстанции скорой помощи, для школьников провели больше 200 мероприятий, в ходе которых их познакомили с работой выездных бригад и диспетчерской, также ученики побывали внутри машины скорой помощи и осмотрели современное оборудование.

«С апреля ребята посетят девять современных московских больниц. Там они своими глазами увидят работу высококлассных врачей, которые каждый день спасают жизни, и узнают о порядке оказания медицинской помощи. Не обойдется и без практических занятий. Такое практикоориентированное обучение ... поможет ребятам лучше определиться со своей профессиональной траекторией», — подчеркнула Ракова.

Школьникам продемонстрируют, как устроена современная больница, что включает в новый стандарт экстренной помощи, чем отличаются обычная и гибридная операционные, какое инновационное оборудование есть в больницах. Также ученики познакомятся с историей медучреждений, посетят симуляционные центры, где на практических занятиях научатся проводить сердечно-легочную реанимацию и выполнять простые манипуляции.

В городской клинической больнице (ГКБ) им. С.П. Боткина будет организована экскурсия по симуляционному центру. Старшеклассники посетят зеленые зоны приемных отделений, узнают о системе триажа – распределения пациентов по «красной», «желтой» и «зеленой» зонам, принципах работы эндоскопического центра.

В больнице № 52 и больнице имени Ф.И. Иноземцева школьники посетят отделения диагностики, нефрологии и диализа, аллергологии, ревматологии, эндокринологии, хирургии. Кроме того, в больнице имени С.С. Юдина учащимся расскажут о принципах сердечно-легочной реанимации, погрузят в работу отделения рентгенохирургических методов лечения и эндоваскулярной хирургии, покажут работу аппаратов КТ и МРТ и современной интегрированной операционной.

Также экскурсии для школьников пройдут в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, больницах имени В.М. Буянова, имени Л.А. Ворохобова, многопрофильном клиническом центре «Коммунарка», больнице № 15 имени О.М. Филатова.



Ранее старшеклассники уже побывали в детских и взрослых поликлиниках города и подстанциях скорой помощи. Такие экскурсии для школьников организуют Департамент образования и науки и Департамент здравоохранения Москвы.