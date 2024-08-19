Учебный год в школах Воронежа начнется с усиленными мерами безопасности
В новом учебному году в Воронежской области будут усилены меры безопасности, особенно в День знаний. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Эти меры будут включать защиту от угроз беспилотников и ракетных атак. Дополнительные мероприятия будут утверждены в ближайшее время. С 29 по 30 августа воронежские школы проведут тренировки по действиям при захвате заложников и получении сигнала о воздушной тревоге.
2 сентября ГУ МЧС перейдет на усиленный режим работы, развернет оперативный штаб, и сотрудники будут дежурить на всех образовательных объектах. Также планируются уроки безопасности, пожарно-тактические учения и дни открытых дверей в пожарных частях.
В новом учебном году откроются две новые школы, а в 1 292 образовательных учреждениях начнут учебу более 256 тыс. учеников, включая 23,5 тыс. первоклассников, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru