Учебный год в школах Воронежа начнется с усиленными мерами безопасности

В новом учебному году в Воронежской области будут усилены меры безопасности, особенно в День знаний. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Эти меры будут включать защиту от угроз беспилотников и ракетных атак. Дополнительные мероприятия будут утверждены в ближайшее время. С 29 по 30 августа воронежские школы проведут тренировки по действиям при захвате заложников и получении сигнала о воздушной тревоге.