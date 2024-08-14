Воронежскую область атаковали более 35 дронов ВСУ
Более 35 украинских беспилотников атаковали Воронежскую область ночью 14 августа. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
«Благодаря слаженной работе наших сил ПВО в регионе пострадавших нет», — написал губернатор в Telegram-канале.
По предварительным данным, из-за падения обломков дронов были повреждены несколько объектов жилой, нежилой недвижимости, коммунальной инфраструктуры. Кроме того, получили повреждения транспортные средства.
Аварийные службы и комиссии по оценке ущерба начнут работу, когда получат соответствующие разрешения от специалистов оперативных служб.
Ранее средства ПВО сбили 18 украинских БПЛА над Курской, Белгородской, Воронежской областями, напоминает Ura.ru.
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