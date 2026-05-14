Без паники: Онищенко оценил последствия вспышки хантавируса для России

На фоне сообщений о вспышке хантавируса на круизном лайнере в Атлантике россиянам не стоит волноваться, на корабле был один россиянин, заражений от него не будет, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской Академии Образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

«Паника поднялась, спасибо и СМИ за это. Всемирная организация здравоохранения подключилась к этому, но это чисто политическое решение. Сейчас всех пассажиров взяли на контроль. Что касается наших граждан, на этом корабле был только один гражданин из России, из числа персонала. Так что ожидать, что он приедет и всех заразит, смысла нет. Нужно всех успокаивать, потому что в мире почему-то пытались навести панику», - отметил он.

На фоне сообщений о вспышке хантавируса на круизном лайнере в Атлантике и гибели нескольких человек, тема вновь оказалась в центре внимания врачей, эпидемиологов и общественности. Роспотребнадзор заявил, что ситуация находится под контролем, а в России имеются тест-системы для диагностики вируса.

Инкубационный период хантавируса – от трех-пяти дней до трех недель, поэтому он может легко передаваться от носителя, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской Академии Образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

