Автоэксперт назвал способы снизить расход топлива в машине

Расход топлива автомобиля может превышать заявленные средние значения на 30-50 процентов в зависимости от режима эксплуатации, класса и пробега, однако есть способы сэкономить топливо. Об этом рассказал автоэксперт, технический специалист ROSSKO Константин Ершов в беседе с «Лентой.ру».

По словам эксперта, основной фактор расхода бензина или дизеля — манера езды: резкие ускорения и торможения увеличивают его на 15-30 процентов.

«Плавный разгон, движение с постоянной скоростью и прогнозирование дорожной ситуации позволяют существенно снизить потребление», — указал Ершов.

Собеседник издания рекомендовал соблюдать скоростной режим, оптимальная зона экономичности для большинства авто — 80-100 км/ч. Также необходимо следить за колесами, так как снижение давления в них на 0,2–0,3 бара и сбитые углы установки могут добавить к расходу топлива до 5 процентов.

«Загрязненный воздушный фильтр, изношенные свечи зажигания, старое моторное масло — все это ухудшает эффективность работы двигателя. Регулярное ТО напрямую влияет на экономичность», — добавил Ершов.

Прибавку к потреблению топлива дают дополнительные 50-100 килограммов от перевозки вещей, открытые окна на высокой скорости, частые короткие поездки с холодным двигателем. Кроме того, увеличить расход и спровоцировать проблемы с топливной системой может использование топлива сомнительного качества.

Ершов заключил, что автомобилисты могут снизить расход топлива на 10-20 процентов без ущерба для комфорта, изменив привычки эксплуатации.

Ранее директор департамента по работе с партнерами СТО «UREMONT» Александр Петров предупредил, что солнечные лучи негативно влияют на пластик салона авто и лакокрасочное покрытие.

