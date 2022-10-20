Участок «оранжевой» ветки московского метро закроют на четыре дня

Департамент транспорта Москвы в своём Telegram-канале сообщил, что с 4 по 8 ноября будет закрыт участок «Октябрьская» - «Новые Черемушки» Калужско-Рижской линии столичного метро.

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В сообщении говорится, что это связано с прокладкой тоннеля будущей Троицкой линии.

«Закрытие действующего участка метро необходимо для безопасности пассажиров. Ограничения пройдут преимущественно в выходные дни, когда людей в транспорте меньше», - отметили в ведомстве.

В Дептрансе добавили, что вдоль закрытого участка будут ходить бесплатные автобусы КМ, для пассажиров будет действовать бесплатный повторный вход в метро.

Ранее в ГУП «Петербургский метрополитен» заявили, что 21 и 22 октября вестибюль станции метро «Парнас» закроют для пассажиров на вход с 22:00 и до окончания работы метрополитена, сообщают «Невские новости».

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ФОТО: Стройкомплекс
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