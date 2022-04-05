ФСИН требует отправить участницу Pussy Riot Алехину в колонию

Пресс-секретарь суда Лела Кокая уточнила, ведомство требует заменить на лишение свободы «неотбытую часть наказания в виде ограничения свободы» по делу о нарушении санитарных норм.

Ранее Преображенский суд Москвы признал Алёхину виновной по делу о подстрекательстве к участию в несанкционированных акциях и приговорил её к одному году ограничения свободы, запретив ей покидать дом с 22:00 до 6:00, а также выезжать за пределы Москвы.

