ФСИН требует отправить участницу Pussy Riot Алехину в колонию

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Москве направило в Пресненский суд Москвы ходатайство о замене участнице Pussy Riot Марии Алёхиной условного наказания на реальный срок, сообщает ТАСС.

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Пресс-секретарь суда Лела Кокая уточнила, ведомство требует заменить на лишение свободы «неотбытую часть наказания в виде ограничения свободы» по делу о нарушении санитарных норм.

Ранее Преображенский суд Москвы признал Алёхину виновной по делу о подстрекательстве к участию в несанкционированных акциях и приговорил её к одному году ограничения свободы, запретив ей покидать дом с 22:00 до 6:00, а также выезжать за пределы Москвы.

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ФОТО: Pussy Riot
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