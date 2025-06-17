Участница премии «Экология – дело каждого» выпустила в Балтику спасенных тюленей
Участница Международной премии «Экология – дело каждого», 11-летняя Ксения Алферова, приняла участие в выпуске в Балтийское море двух спасенных тюленей, занесенных в Красную книгу. Событие прошло на заповедной Куршской косе в Калининградской области при участии инспектора Росприроднадзора, рассказала глава ведомства Светлана Радионова.
По ее словам, истощенных детенышей выхаживали в специальном реабилитационном центре на базе Атлантического филиала Государственного научного центра Российской Федерации «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (ВНИРО).
Оператором центра выступила АНО «Сердце морей», которая была создана по инициативе Центра океанографии и морской биологии «Москвариум». Организация специализируется на реабилитации морских млекопитающих и возвращение их в естественную среду. Наиболее активное участие в проекте реабилитации детенышей тюленей приняли ученые ВНИРО.
«Тюлени успешно прошли реабилитацию, накопили необходимый жирок и были возвращены в естественную среду обитания. Росприроднадзор в этом плане активно сотрудничает с разными центрами спасения и помогает найти пострадавшим животным приют, оказать им необходимое лечение», – сообщила Радионова.
Для юной участницы Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» возможность наблюдать за возвращением тюленей на волю стало незабываемым впечатлением.
«Это удивительные животные. Им я посвящу отдельный выпуск своего блога, чтобы рассказать своим подписчикам, как важно помогать редким видам и заботиться о них», – поделилась Алферова.
В своем видеоблоге 11-летняя жительница Калининграда информирует о важности вторичной переработки отходов. В V сезоне Международной премии Росприроднадзора «Экология – дело каждого» четвероклассница представила проект «Экотропы Куршской косы» о заповеднике с бескрайними песками, дюнами и танцующим лесом.
Международная премия «Экология – дело каждого» учреждена Росприроднадзором в 2021 году. Ежегодно премия присуждается за интересные инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды. Победители и призеры премии получают не только памятные подарки, но и преференции в лучшие 150 вузов страны.
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