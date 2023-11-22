Участница курсов Шабутдинова: он думал, что за деньги можно купить все

По её словам, блогер думал, что деньги решают всё, поэтому пусть посидит весь, положенный ему по закону, срок.

«Я рада, что он в СИЗО», - подчеркнула пострадавшая.

Она рассказала, что Шабутдинов предлагал 15 миллионов передать под залог, чтобы изменить меру пресечения с ареста на домашний арест, но суд отказался пойти на это.

«Это говорит о том, что не все решается деньгами. Есть еще и порядочность, честность и репутация, те качества, которые у Аяза отсутствуют», - заметила Наталья.

Она отметила, что по уголовному делу проходит более 500 потерпевших.

Ранее стало известно, что блогера Шабутдинова обвинили в мошенничестве, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



