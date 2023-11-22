Участница курсов Шабутдинова: он думал, что за деньги можно купить все
Одна из потерпевших по делу блогера Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве, Наталья Калисанова заявила, что рада решению Мосгорсуда не выпускать под залог обвиняемого, сообщает «Газета.Ru».
По её словам, блогер думал, что деньги решают всё, поэтому пусть посидит весь, положенный ему по закону, срок.
«Я рада, что он в СИЗО», - подчеркнула пострадавшая.
Она рассказала, что Шабутдинов предлагал 15 миллионов передать под залог, чтобы изменить меру пресечения с ареста на домашний арест, но суд отказался пойти на это.
«Это говорит о том, что не все решается деньгами. Есть еще и порядочность, честность и репутация, те качества, которые у Аяза отсутствуют», - заметила Наталья.
Она отметила, что по уголовному делу проходит более 500 потерпевших.
Ранее стало известно, что блогера Шабутдинова обвинили в мошенничестве, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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