Участников форума «Территория смыслов» ждёт тройная проверка на COVID-19
18 июля стартует шестой Всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория смыслов». Он пройдет на базе Мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске. Обучение участников, которое организуют Федеральное агентство по делам молодёжи и Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей», пройдет с соблюдением всех мер профилактики распространения коронавирусной инфекции. Об этом «Радио 1» рассказал программный директор форума Матвей Навдаев. Он отметил, что первый тест на COVID-19 участникам форума предстоит сдать на въезде.
«В течении двух недель мы будет рекомендовать им ограничить все контакты у себя в регионе, чтобы они не привезли заболевание на площадку. На въезде мы будем обязательно брать первый тест. И только после того, как мы будем точно знать, что у нас первая проба – отрицательная, мы допустим участника», – сообщил Навдаев.
Также он отметил, что ещё два тестирования на коронавирусную инфекцию участники пройдут в середине и в конце смены.
Кроме того, по словам Матвея Навдаева, в этом году «Территория смыслов» имеет локальный слоган – «On Air».
«Неважно, где ты находишься, – в Сыктывкаре, в Москве или даже за пределами страны. Ты может быть участником форума, если зарегистрируешься, войдёшь в личный кабинет на платформе и станешь полноценным участником», - заявил программный директор форума.
В этом году все шесть смен Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов» будут проходить с участием конкурсантов, победителей, экспертов, партнёров, в том числе флагманского конкурса управленцев «Лидеры России».
Ранее НСН писала, что участники пятого Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов» смогут получить гранты на сумму до 3 миллионов рублей. Об этом заявлял программный директор форума Матвей Навдаев.
Напомним, «Территория смыслов» — форум, проходящий ежегодно с 2015 года по инициативе Федерального агентства по делам молодёжи, для молодёжи от 18 до 30 лет. До 2019 года располагался в деревне Дворики Камешковского района Владимирской области близ реки Клязьма. Начиная с 2019 года оно проводится на озере Сенеж города Солнечногорск Московской области.
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