Участников форума «Территория смыслов» ждёт тройная проверка на COVID-19

18 июля стартует шестой Всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория смыслов». Он пройдет на базе Мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске. Обучение участников, которое организуют Федеральное агентство по делам молодёжи и Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей», пройдет с соблюдением всех мер профилактики распространения коронавирусной инфекции. Об этом «Радио 1» рассказал программный директор форума Матвей Навдаев. Он отметил, что первый тест на COVID-19 участникам форума предстоит сдать на въезде.

«В течении двух недель мы будет рекомендовать им ограничить все контакты у себя в регионе, чтобы они не привезли заболевание на площадку. На въезде мы будем обязательно брать первый тест. И только после того, как мы будем точно знать, что у нас первая проба – отрицательная, мы допустим участника», – сообщил Навдаев.

Также он отметил, что ещё два тестирования на коронавирусную инфекцию участники пройдут в середине и в конце смены.

Кроме того, по словам Матвея Навдаева, в этом году «Территория смыслов» имеет локальный слоган – «On Air».

«Неважно, где ты находишься, – в Сыктывкаре, в Москве или даже за пределами страны. Ты может быть участником форума, если зарегистрируешься, войдёшь в личный кабинет на платформе и станешь полноценным участником», - заявил программный директор форума.

В этом году все шесть смен Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов» будут проходить с участием конкурсантов, победителей, экспертов, партнёров, в том числе флагманского конкурса управленцев «Лидеры России».