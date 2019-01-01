На «Территории смыслов» назвали размер грантов

Участники пятого всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов» смогут получить гранты на сумму до 3 миллионов рублей, сообщил РИА «Новости» программный директор форума Матвей Навдаев.

«Территория смыслов» — Всероссийский молодёжный образовательный летний форум, проходящий ежегодно с 2015 года по инициативе Федерального агентства по делам молодёжи, для молодёжи от 18 до 30 лет включительно. До 2019 года располагался в деревне Дворики Камешковского района Владимирской области близ реки Клязьма. Начиная с 2019 года проводится на озере Сенеж города Солнечногорск Московской области.

