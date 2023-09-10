Победителями розыгрышей баллов стали 1,8 млн участников ДЭГ в Москве

В Москве определили победителей второго розыгрыша в рамках акции #ВыбираемВместе2023 программы «Миллион призов». Призовые баллы получили избиратели, которые дистанционно голосовали на выборах мэра Москвы и муниципальных депутатов ТиНАО в промежутке с 20:01 8 сентября до 20:00 9 сентября.

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Всего во втором туре розыгрыша баллов участвовали 723 тыс. 183 человека, всем начислили призовые баллы. За два в розыгрыше участвовали 2 млн 90 тыс. 881 человек. Из них 87% стали победителями.

После 12:00 все победители розыгрыша получат SMS с информацией о выигрыше.

Проверить уникальный код на выигрыш можно с 12:00 в день проведения розыгрыша после авторизации на странице акции #ВыбираемВместе2023: : ag-vmeste.ru.




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Фото: www.mos.ru
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