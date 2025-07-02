Участники федеральной программы «Время героев» завершили экспедицию на Северный полюс
Участники второго потока федеральной программы «Время героев» завершили экспедицию на Северный полюс на ледоколе «50 лет Победы». На борту они проходили обучение по образовательной программе, подготовленной Высшей школой государственного управления Президентской академии при участии Госкорпорации «Росатом».
Для участников программы впервые прошли мастер-классы под открытым небом. Главными темами были система функционирования органов публичной власти и основы эффективного руководства коллективом.
Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров отметил, что в экспедиции важно было сохранить высокий темп обучения.
«Для нас было важно, чтобы экспедиция на Северный полюс стала не просто ярким событием, а продолжением серьезной образовательной работы, начатой в мастерской управления “Сенеж”. Мы сохранили высокий темп обучения – занятия шли с самого утра до позднего вечера, и участники глубоко погрузились в ключевые темы современного госуправления», - отметил он.
Также участники впервые вместе с «Росатомом» и Музеем Победы зажгли Вечный огонь на Северном полюсе.
В свою очередь генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв отметил, что «Росатом» уже второй раз принимает участников программы «Время героев» и дает им возможность посетить самую северную точку планеты, при этом пройдя образовательную программу на свежем воздухе.
«После завершения всех образовательных модулей участники программы получат путевки на руководящие посты в органы представительной власти и крупные коммерческие организации. Напомню, что в прошлом году один из участников «Времени героев» пополнил и ряды руководства Росатома», - добавил Алексей Лихачёв.
Помимо прочего, в Мурманске участники посетили мемориальный комплекс «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», где возложили цветы у памятника, который местные жители называют «Алеша».
Обучение второго потока президентской программы «Время героев» стартовало 7 июня. Среди участников – 85 человек, в их числе 31 Герой России и 72 кавалера ордена Мужества. Программа реализуется по поручению президента России.
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