Участники федеральной программы «Время героев» завершили экспедицию на Северный полюс

Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров отметил, что в экспедиции важно было сохранить высокий темп обучения.

«Для нас было важно, чтобы экспедиция на Северный полюс стала не просто ярким событием, а продолжением серьезной образовательной работы, начатой в мастерской управления “Сенеж”. Мы сохранили высокий темп обучения – занятия шли с самого утра до позднего вечера, и участники глубоко погрузились в ключевые темы современного госуправления», - отметил он.

Также участники впервые вместе с «Росатомом» и Музеем Победы зажгли Вечный огонь на Северном полюсе.

В свою очередь генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв отметил, что «Росатом» уже второй раз принимает участников программы «Время героев» и дает им возможность посетить самую северную точку планеты, при этом пройдя образовательную программу на свежем воздухе.

«После завершения всех образовательных модулей участники программы получат путевки на руководящие посты в органы представительной власти и крупные коммерческие организации. Напомню, что в прошлом году один из участников «Времени героев» пополнил и ряды руководства Росатома», - добавил Алексей Лихачёв.

Помимо прочего, в Мурманске участники посетили мемориальный комплекс «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», где возложили цветы у памятника, который местные жители называют «Алеша».

Обучение второго потока президентской программы «Время героев» стартовало 7 июня. Среди участников – 85 человек, в их числе 31 Герой России и 72 кавалера ордена Мужества. Программа реализуется по поручению президента России.