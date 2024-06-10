Участники СВО достигли Северного полюса на ледоколе «50 лет Победы»
В рамках первого модуля программы «Время героев» 83 участника спецоперации добрались до Северного полюса на ледоколе «50 лет Победы». Об этом сообщили на официальном сайте программы.
Ректор Президентской академии и куратор программы Алексей Комиссаров рассказал, что во время экспедиции участники первого модуля прошли мастер-классы по управлению производством, основам госуправления, составлению команд и ораторскому искусству. Комиссаров также отметил, что на ледоколе царит теплая, дружеская атмосфера и единовременно сейчас там находятся 24 Героя России.
Один из участников проекта Роман Гришин поделился, что испытал восхищение, достигнув Северного полюса.
Ледокол проследует по маршруту Мурманск – Северный полюс – Земля Франца-Иосифа – Мурманск. Целью программы «Время героев» стала подготовка профессиональных руководителей из числа ветеранов СВО.
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