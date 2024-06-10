Участники СВО достигли Северного полюса на ледоколе «50 лет Победы»

В рамках первого модуля программы «Время героев» 83 участника спецоперации добрались до Северного полюса на ледоколе «50 лет Победы». Об этом сообщили на официальном сайте программы.

За первые сутки подано более 14 тысяч заявок на программу «Время героев»

Ректор Президентской академии и куратор программы Алексей Комиссаров рассказал, что во время экспедиции участники первого модуля прошли мастер-классы по управлению производством, основам госуправления, составлению команд и ораторскому искусству. Комиссаров также отметил, что на ледоколе царит теплая, дружеская атмосфера и единовременно сейчас там находятся 24 Героя России.

Один из участников проекта Роман Гришин поделился, что испытал восхищение, достигнув Северного полюса.

Ледокол проследует по маршруту Мурманск – Северный полюс – Земля Франца-Иосифа – Мурманск. Целью программы «Время героев» стала подготовка профессиональных руководителей из числа ветеранов СВО.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
ТЕГИ:ВетераныСпецоперация

Горячие новости

Все новости

партнеры