За первые сутки подано более 14 тысяч заявок на программу «Время героев»
В России в первые сутки более 14 тысяч человек подали заявки на участие в образовательной программе «Время героев», сообщает РИА Новости.
Как заявил ректор РАНХиГС, гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, многие люди, которые в настоящее время защищают страну с оружием в руках, не всегда были военнослужащими.
При этом среди профессиональных военнослужащих много тех, кто имеет лидерские качества, высокий управленческий потенциал.
Ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин заявил, что в рамках программы ведётся подготовка «высококвалифицированных и компетентных руководителей», которые смогут работать в органах государственной и муниципальной власти, а также в госкомпаниях.
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- За первые сутки подано более 14 тысяч заявок на программу «Время героев»
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru