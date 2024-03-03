За первые сутки подано более 14 тысяч заявок на программу «Время героев»

Как заявил ректор РАНХиГС, гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, многие люди, которые в настоящее время защищают страну с оружием в руках, не всегда были военнослужащими.

При этом среди профессиональных военнослужащих много тех, кто имеет лидерские качества, высокий управленческий потенциал.

Ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин заявил, что в рамках программы ведётся подготовка «высококвалифицированных и компетентных руководителей», которые смогут работать в органах государственной и муниципальной власти, а также в госкомпаниях.

