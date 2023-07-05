Участники программы реновации приобрели более 5000 машиномест в новостройках

Москвичи, участвующие в программе реновации, получили преимущественное право на приобретение машиномест в новостройках по программе реновации со скидкой 40%. Ими уже куплено 5245 машиномест (из них 1051 — в первом полугодии 2023 года). Кроме того, с начала программы приобретено 1745 квартир (131 — с января по июнь текущего года). Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Отмечается, что участники программы реновации могут выкупить за дополнительную плату жилое помещение большей площади и (или) с большим числом комнат либо еще одну или несколько квартир. Вместе с тем суммарная площадь покупаемых жилых помещений должна быть не больше 100 «квадратов», а приобретаемая квартира должна располагаться в построенной по программе реновации и расположенной в том же столичном районе, что и отселяемый дом, новостройке. Исключение составляют Зеленоград и ТиНАО — здесь это правило работает в пределах административного округа.

По гарантиям программы, утвержденным московским мэром Сергеем Собяниным, для участников программы реновации действует десятипроцентная скидка. Для оплаты покупки они могут использовать наличные или заемные средства — кредит, материнский капитал, жилищные субсидии или государственный жилищный сертификат.

Ранее Загрутдинов заявлял, что участники программы реновации активно пользуются возможностью улучшения жилищных условий, причем многие интересуются возможностью приобретения дополнительного жилья еще до начала переезда. Глава Департамента строительства подчеркнул, что москвичи покупают почти все площади, выделяемые на докупку.

