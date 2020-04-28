Участники поэтического проекта Мосгорпарка прислали уже более 700 видео

Более 700 школьников уже приняли участие в поэтическом онлайн-проекте Мосгорпарка. Он приурочен к 75-летию Победы. Как сообщили на официальном сайте столичного мэра, видеоролики, в которых ребята декламируют стихи Константина Симонова, Роберта Рождественского, Александра Твардовского, а также других поэтов военного времени, публикуются на страницах организации в социальных сетях каждый день.

Отметим, прием работ участников проекта «Парковый стихоговоритель: дети о Победе» продлится до 6 мая включительно. По словам директора ГКУ «Объединенная дирекция «Мосгорпарк» Виктории Хабалоновой, из тех роликов, которые уже были присланы, подготовлено восемь онлайн-выпусков. Посмотреть их можно на страницах Мосгорпарка в соцсетях по хештегу #парковыйстихоговоритель.

Финальный выпуск онлайн-проекта будет опубликован на интернет-площадках Мосгорпарка в День Победы, 9 Мая.