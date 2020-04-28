Участники поэтического проекта Мосгорпарка прислали уже более 700 видео
Более 700 школьников уже приняли участие в поэтическом онлайн-проекте Мосгорпарка. Он приурочен к 75-летию Победы. Как сообщили на официальном сайте столичного мэра, видеоролики, в которых ребята декламируют стихи Константина Симонова, Роберта Рождественского, Александра Твардовского, а также других поэтов военного времени, публикуются на страницах организации в социальных сетях каждый день.
Отметим, прием работ участников проекта «Парковый стихоговоритель: дети о Победе» продлится до 6 мая включительно. По словам директора ГКУ «Объединенная дирекция «Мосгорпарк» Виктории Хабалоновой, из тех роликов, которые уже были присланы, подготовлено восемь онлайн-выпусков. Посмотреть их можно на страницах Мосгорпарка в соцсетях по хештегу #парковыйстихоговоритель.
Финальный выпуск онлайн-проекта будет опубликован на интернет-площадках Мосгорпарка в День Победы, 9 Мая.
Ранее НСН писала, что в связи с пандемией коронавируса акция «Бессмертный полк» в 2020 году будет проведена в онлайн-режиме. Об этом сообщила руководитель движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.
Фотографии участников Великой Отечественной войны будут транслироваться на 200 медиаэкранах российской столицы, а также на портале «Бессмертного полка России» и online-кинотеатре ОККО.
Амельченкова отметила, что любой желающий сможет отправить фотографию своего фронтовика на одну из партнерских площадок. В свою очередь «Волонтеры Победы» обработают все полученные изображения, после чего они попадут на экраны 9 мая.
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