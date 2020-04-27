Лановой призвал 9 мая спеть на балконах «День победы». Видео
Сопредседатель общественного движения «Бессмертный полк», актёр Василий Лановой предложил всем потомкам участников Великой Отечественной войны выйти на балконы домов 9 мая с портретами своих предков, чтобы отпраздновать 75-летия Дня Победы.
Народный артист СССР также призвал телекомпании, радиостанции и онлайн-каналы включить песню «День Победы» после Минуты молчания в 19:00 по московскому времени, чтобы все желающие могли её спеть со своих балконов.
Видеообращение Василий Лановой подготовил к презентации нового формата проведения «Бессмертного полка» в связи с эпидемией коронавируса. Фото участников войны будут транслироваться на более чем 200 медиаэкранах Москвы, в интернете, на телеканалах, а также на портале «Бессмертного полка России».
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