Участники «Московского долголетия» проведут ярмарку в поддержку детей на новых территориях

Благотворительная выставка-ярмарка участников проекта «Московское долголетие» откроется в четверг, 15 декабря в саду имени Баумана в центре столицы. Цель акции - помощь тяжелобольным и раненым детям. Мероприятие продлится до воскресенья 18 декабря, включительно, сообщил заместитель главы Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

Таким образом участники проекта «Московское долголетие» хотят оказать поддержку детям, проживающим на так называемых новых территориях. Акция «Поделись теплом» также предполагает помощь горожанам, призванным в армию по мобилизации.

На выставке-ярмарке будут представлены авторские изделия ручной работы участников «Московского долголетия». Пожилые москвичи создавали их на занятиях по рисованию, художественно-прикладному творчеству, вязанию, рукоделию. Гости парка смогут внести пожертвования в международную благотворительную организацию «Справедливая помощь доктора Лизы». В ответ им вручат в качестве подарка новогодние игрушки, кукол, украшения для дома, аксессуары, вязаные вещи.

Все аккумулированные пожертвования будут направлены на финансирование программы помощи тяжелобольным и раненым детям, в том числе из новых регионов. Также все посетители выставки-ярмарки в саду имени Баумана смогут написать слова поддержки и поздравления с наступающим Новым годом мобилизованным жителям столицы.

