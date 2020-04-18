Участники международной акции «Сад памяти» участники высадили более 5,5 млн деревьев и перешли в онлайн

Международная акция «Сад памяти» перешла в онлайн. После первого месяца с момента ее старта 7,6 тысяч участников успели высадить более 5,5 миллионов деревьев.

Акция изменила свой формат на фоне коронавируса. Организаторы привлекают новых участниках флешмоба #СадПамятиДома через Сеть. Они высаживают деревья в память о победе в Великой Отечественной войне на собственных участках – в сёлах, пригородах, дачах и добавляют точки на карту акции.

«Безусловно, никто не ожидал, с чем мы столкнёмся во время проведения акции. Но наши участники сами подали нам такую идею – многие готовы высадить дерево на своем участке в память о своих родных. Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что акция «Сад памяти» стала народной. Мы видим это по тому отклику, который получаем каждый день», - говорит Ольга Амельченкова, руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы».

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Участники флешмоба в соцсети выкладывают посты с фото о том, кому было посвящено дерево и хештегом #СадПамятиДома.

В числе первых участников акции #СадПамятиДома в новом формате - жители Орла. Так, Наталия Конева, один из организаторов акции, руководитель Фонда памяти полководцев Победы, посадила у себя на участке сирень сорта «Маршал Конев», увековечив таким образом память о своём отце, легендарном полководце Иване Коневе.

Напомним, акция «Сад памяти» стартовала 18 марта 2020 года. В ней приняли участие жители 36 разных регионов России и 13 стран зарубежных стран, в том числе бывших союзных республик, Великобритании, Кипра, Непала, Греции, Северной Македонии.


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Фото: садпамяти2020.рф
ТЕГИ:ПобедаВеликая Отечественная ВойнаАкция
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