Участники Кубка Столицы «Осень-2022» сфотографировали около 60 видов птиц

Подведены итоги соревнований по спортивной орнитологии Кубок Столицы «Осень-2022», прошедших на территории природно-исторического парка «Кузьминки-Люблино» Мосприроды. В состязаниях участвовали свыше двадцати команд. Им удалось сфотографировать и определить 57 видов птиц, 21 из которых занесен в Красную книгу Москвы. Об этом рассказала замдиректора ГПБУ «Мосприрода» Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Вера Струкова.

В частности, участниками команд были замечены такие краснокнижные птицы, как осоед (в Красной книге Москвы отмечен как вероятно исчезнувший вид), болотный лунь и лысуха (исчезающие виды), чеглок и лесной конек (редкие и малочисленные виды), лесная завирушка (потенциально уязвимые виды) и другими пернатые. Чаще всего в объектив спортсменам попадались большая синица, кряква и серая ворона.

По словам Струковой, в рамках Кубка Столицы «Осень-2022» прошли соревнования в трех номинациях: «Новички», «Знатоки» и «Солисты». Членами жюри были объявлены победители.

В номинации «Солисты» первенство заняла команда «Сибирский птицелюб», второе место осталось за коллективом «Что за бёрд!», бронзу завоевал «Пернатый дозор».

В номинации «Знатоки» не было равных команде «Зеленушки» — у нее заслуженное первое место. «Серебро» досталось команде «Болотники», третье место заняли «5 поганок».

Среди «Новичков» безоговорочное лидерство у команды «Пеночки», второе место у команды «Большая конюга», замкнул тройку лидеров коллектив «Куриный айсберг».

Официальная церемония награждения победителей состоится 12 ноября. Они получат кубки и сувениры от Мосприроды.

Кубок Столицы по спортивной орнитологии — интересное и необычное соревнование, проводимое дважды в год, весной и осенью, на московских природных территориях для фотографов и любителей птиц. Задача участников соревнований — за отведенное время успеть сфотографировать и верно определить как можно больше видов пернатых на одной из природных территорий.

Важно, что Кубок Столицы — это не только игра, но и важная часть работы по сбору информации о перелетных и гнездящихся птицах, встречающихся на столичных природных территориях. Участники должны уточнить имеющийся перечень видов, среди которых имеются редкие, занесенные в Красную книгу Москвы и Красную книгу России.

Организаторами Кубка Столицы выступили ГПБУ «Мосприрода» и некоммерческое партнерство содействия развитию орнитологии «Птицы и Люди».

