Участники испытаний вакцины «Вектора» выписаны с антителами к COVID-19

Испытывавшие на себе вакцину центра «Вектор» против коронавируса COVID-19 добровольцы выписаны из стационара без жалоб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В рамках первого этапа клинических испытаний вакцины девять добровольцев получили препарат двукратно. Второй раз они получили препарат 31 августа. Участники испытаний чувствуют себя хорошо.

По данным Роспотребнадзора, у всех девяти добровольцев уже выработались антитела к коронавирусной инфекции.

Тем временем первая отечественная вакцина против COVID-19 под названием «Спутник V» вышла на третий, пострегистрационный этап испытаний. Минздрав планирует, что он завершится в 2022 году.

