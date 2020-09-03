Участники испытаний вакцины «Вектора» выписаны с антителами к COVID-19
Испытывавшие на себе вакцину центра «Вектор» против коронавируса COVID-19 добровольцы выписаны из стационара без жалоб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
В рамках первого этапа клинических испытаний вакцины девять добровольцев получили препарат двукратно. Второй раз они получили препарат 31 августа. Участники испытаний чувствуют себя хорошо.
По данным Роспотребнадзора, у всех девяти добровольцев уже выработались антитела к коронавирусной инфекции.
Тем временем первая отечественная вакцина против COVID-19 под названием «Спутник V» вышла на третий, пострегистрационный этап испытаний. Минздрав планирует, что он завершится в 2022 году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru