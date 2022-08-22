Участники флешмоба «Россия объединяет» развернули гигантский триколор на Поклонной горе

Самый длинный флаг России позднее можно будет увидеть на главной аллее парка Победы. Вечером на Поклонной горе запланирован концерт, в котором примут участие группы «Чайф», «Земляне», Uma2rman, «7Б», «Калинов мост», «25/17», а также Сергей Галанин, Александр Скляр, Светлана Сурганова, Сергей Бобунец, Валентина Лисица. Завершится концерт фейерверком.

В День флага в Москве будут раздавать флажки, флаеры, ленты триколора и наклейки. В кинотеатрах сети «Москино» запланированы показы советских фильмов.

Концерты пройдут и в столичных парках.

Ранее президент РФ Владимир Путин в видеообращении ко Дню Государственного флага назвал российский триколор священным символом для всех поколений граждан.





