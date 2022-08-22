Участники флешмоба «Россия объединяет» развернули гигантский триколор на Поклонной горе

На Поклонной горе в понедельник, 22 августа, в Москве в День государственного флага России подняли гигантский триколор. Порядка 200 волонтеров в рамках флешмоба «Россия объединяет» соединили 90 частей стяга, которые были привезены из разных регионов страны. На каждом отрезке флага жители субъектов написали свои пожелания в адрес России.

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Самый длинный флаг России позднее можно будет увидеть на главной аллее парка Победы. Вечером на Поклонной горе запланирован концерт, в котором примут участие группы «Чайф», «Земляне», Uma2rman, «7Б», «Калинов мост», «25/17», а также Сергей Галанин, Александр Скляр, Светлана Сурганова, Сергей Бобунец, Валентина Лисица. Завершится концерт фейерверком.

В День флага в Москве будут раздавать флажки, флаеры, ленты триколора и наклейки. В кинотеатрах сети «Москино» запланированы показы советских фильмов.

Концерты пройдут и в столичных парках.

Ранее президент РФ Владимир Путин в видеообращении ко Дню Государственного флага назвал российский триколор священным символом для всех поколений граждан.


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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваФлаг России
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