Участникам СВО с тяжелыми травмами увеличили размер выплат на Камчатке

Он отметил, что выплаты были увеличены с 500 тысяч рублей (такую же сумму получали и те, кто получил легкие травмы) до 700 тысяч рублей.

«Считаю, что это справедливая и крайне необходимая мера, которая позволит дополнительно поддержать наших защитников», — подчеркнул губернатор.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который распространяет положение о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей на Росгвардию. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

