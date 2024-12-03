Участникам СВО с тяжелыми травмами увеличили размер выплат на Камчатке

Выплаты участникам спецоперации России на Украине, получившим тяжелые ранения, увеличили размер выплат на Камчатке. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Владимир Солодов.

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Он отметил, что выплаты были увеличены с 500 тысяч рублей (такую же сумму получали и те, кто получил легкие травмы) до 700 тысяч рублей.

«Считаю, что это справедливая и крайне необходимая мера, которая позволит дополнительно поддержать наших защитников», — подчеркнул губернатор.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который распространяет положение о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей на Росгвардию. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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