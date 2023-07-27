Участникам СВО из Брянской области при ранении выплатят от 100 тысяч рублей

Участникам спецоперации из Брянской области при ранении выплатят от 100 до 400 тысяч рублей. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Александр Богомаз.

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Социальная поддержка бойцов утверждена в ходе заседания Брянской областной думы, отметил глава региона.

Он добавил, что размер выплаты варьируется от 100 до 400 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести ранения, при этом комиссия будет рассматривать каждый отдельный случай.

Ранее депутатам рекомендовали не посещать зону спецоперации без разрешения Минобороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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