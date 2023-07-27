Участникам СВО из Брянской области при ранении выплатят от 100 тысяч рублей
Участникам спецоперации из Брянской области при ранении выплатят от 100 до 400 тысяч рублей. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Александр Богомаз.
Социальная поддержка бойцов утверждена в ходе заседания Брянской областной думы, отметил глава региона.
Он добавил, что размер выплаты варьируется от 100 до 400 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести ранения, при этом комиссия будет рассматривать каждый отдельный случай.
Ранее депутатам рекомендовали не посещать зону спецоперации без разрешения Минобороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Армия Нигера заявила о солидарности с военными мятежниками
- Участникам СВО из Брянской области при ранении выплатят от 100 тысяч рублей
- Беспилотник найден на частном подворье в Воронежской области
- «Автостат»: рынок люксовых автомобилей с пробегом в России вырос на 15%
- Грозившему убить собак жителю элитного ЖК грозит статья УК
- Упавший на Алтае вертолет оставил без света два села
- Путин: Запад препятствовал безвозмездной передаче российских удобрений в Африку
- Матыцин: ещё сохраняется возможность участия российских спортсменов на Олимпиаде-2024
- В Госдуме прокомментировали запрет депутатам ездить в зону спецоперации
- ФСБ пресекла попытку теракта на корабле Черноморского флота
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru