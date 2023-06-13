Участникам СВО дали право на бесплатную юридическую помощь

Согласно закону, участники и ветераны СВО, члены их семей могут получать правовую помощь в государственных юридических бюро или у адвокатов.

Ранее Путин денонсировал договор с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

