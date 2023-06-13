Участникам СВО дали право на бесплатную юридическую помощь
13 июня 202316:20
Владимир Путин подписал указ о праве участников спецоперации на Украине на бесплатную юридическую помощь.
Согласно закону, участники и ветераны СВО, члены их семей могут получать правовую помощь в государственных юридических бюро или у адвокатов.
Ранее Путин денонсировал договор с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru